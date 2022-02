Guerra Ucraina-Russia, Mosca: "Dura risposta a Ue per suo coinvolgimento"

Mosca darà ''una dura risposta all'Unione europea per il suo ruolo negli eventi in Ucraina'', in guerra con la Russia. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo citato dall'agenzia di stampa Interfax. Intanto scattano sanzioni dell'Unione europea per altri 26 oligarchi russi, tra i quali il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, l'uomo d'affari Alisher Usmanov e i proprietari del gruppo Alfa Mikhail Fridman e Petr Aven. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Tra i destinatari delle sanzioni, riporta Interfax, il proprietario di Severstal Alexei Mordashov, il Ceo di Rosneft Igor Sechin, il capo della Transneft Nikolai Tokarev e l'uomo d'affari Sergei Roldugin. Nella lista nera anche la compagnia di assicurazioni Sogas, il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko, il ministro dell'edilizia, dell'edilizia abitativa e dei servizi pubblici Irek Faizullin e il ministro dei trasporti Vitaly Savelyev, oltre al regista e attore Tigran Keosayan. Le sanzioni entrano in vigore oggi.