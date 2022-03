Guerra Ucraina-Russia, Mosca: no incontro Zelensky-Putin

Il Cremlino: ora non ci sono le basi

Al momento non ci sono ancora le basi per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, che avverrà quando ci saranno progressi significativi nei negoziati tra le delegazioni di Mosca e di Kiev nel dialogo per porre fine alla guerra. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.

''I progressi nei colloqui di pace non sono così grandi come dovrebbero essere'', ha detto Peskov, aggiungendo che ''la Russia è pronta a lavorare più velocemente sui negoziati rispetto alla parte ucraina''.

Ieri Zelensky, in un'intervista alla Cnn, si è detto pronto a negoziare con Putin. Il presidente ucraino ha evidenziato la necessità di un dialogo diretto con il numero 1 del Cremlino per risolvere la crisi ed evitare un'ulteriore escalation fino al rischio di una guerra mondiale.