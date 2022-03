Ucraina-Russia, nuovo accorato appello del Papa per la fine della guerra e aiuti alla popolazione. "Non cessiamo di invocare da Dio e dagli uomini la pace. Vi esorto pertanto a continuare a pregare, affinché quanti detengono le sorti delle Nazioni non lascino nulla di intentato per fermare la guerra e aprire un dialogo costruttivo per porre fine all’immane tragedia umanitaria che sta provocando", ha sottolineato.