Guerra Ucraina-Russia, Oms si prepara a eventuali "attacchi chimici"

Kluge: ''Date le incertezze circa la situazione attuale, non ci sono garanzie che la guerra non peggiorerà"

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si sta preparando a eventuali ''attacchi chimici'' in Ucraina. Lo ha detto Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, da Leopoli. ''Date le incertezze circa la situazione attuale, non ci sono garanzie che la guerra non peggiorerà - ha detto - L'Oms sta prendendo in considerazione tutti gli scenari e preparandosi per diverse situazioni che potrebbero affliggere il popolo ucraino, dal trattamento delle vittime di massa agli attacchi chimici''.