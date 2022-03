Guerra Ucraina-Russia, Onu: "Morti almeno 780 civili, 58 i minori"

Guerra Ucraina-Russi, l'Alto commissariato Onu per i diritti umani ha documentato l'uccisione di 780 civili, di cui 58 minorenni, dall'inizio dell'invasione russa. L'agenzia Onu sta anche verificando le informazioni su 1.252 feriti.

"La maggior parte delle vittime civili documentate sono state colpite da armi esplosive con impatto su vaste aree, come artiglieria pesante, sistemi di lancio missilistico multipli, missili e bombardamenti aerei", afferma l'agenzia Onu. L'Alto commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha voluto sottolineare come i numeri dei morti siano probabilmente molto più alti. La sua agenzia tiene conto solo dei casi che ha potuto verificare in maniera indipendente.