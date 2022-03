Guerra Ucraina-Russia, Onu: un milione di profughi

Sono già un milione i profughi della guerra tra Russia e Ucraina, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. "In soli sette giorni abbiamo assistito all'esodo di un milione di profughi dall'Ucraina verso i paesi vicini", ha scritto oggi su Twitter l'Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi. "Per molti altri milioni di persone, all'interno dell'Ucraina, è tempo che le armi tacciano, in modo che possa essere fornita assistenza umanitaria salvavita". È l'esodo di rifugiati più rapido di questo secolo, hanno aggiunto le Nazioni Unite.

Da parte sua la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson si aspetta che la direttiva sulla protezione temporanea "venga attivata nei prossimi giorni, forse tra una settimana". "Abbiamo avuto il Consiglio domenica scorsa - spiega a margine del Consiglio Affari Interni a Bruxelles- abbiamo iniziato a preparare la proposta e l'abbiamo trasmessa ieri. Non abbiamo avuto il tempo di fare le necessarie consultazioni con gli Stati membri, quindi ci vorrà ancora qualche giorno per finalizzarla". L'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea darebbe ai rifugiati ucraini il diritto di lavorare e di studiare nell'Ue.