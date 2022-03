Guerra Ucraina-Russia, ospedale psichiatrico vicino Kiev in mano ai ceceni

Guerra Ucraina-Russia, le temute forze inviate dal presidente ceceno Ramzan Kadyrov hanno preso il controllo dell'ospedale psichiatrico di Borodyanka, a 60 km da Kiev. Lo scrive la Pravda ucraina, citando il governatore della regione Oleksiy Kuleba.

Sono state ricevute informazioni da Borodyanka che l'ospedale psichiatrico è stato occupato "da una divisione di kadyrovisti. Hanno minato tutti gli accessi all’ospedale e da lì aprono il fuoco sulle posizioni dell’esercito ucraino. In base ad informazioni precedenti, nell’ospedale si trovano oltre 500 pazienti di cui quasi 100 allettati. Tutti loro insieme al personale sono prigionieri", ha denunciato il governatore, aggiungendo che negli ultimi giorni l’ospedale fungeva da rifugio per i cittadini locali.

"Oggi non sappiamo come poter evacuare queste persone, come aiutarli. Mancano di acqua e medicine. Sono persone con necessità particolari, hanno bisogno di assistenza costante, alcune sono allettate da anni", ha detto Kuleba alla Cnn.