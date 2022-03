L'accordo prevedeva un compenso per la presenza a Cartabianca

Stop al contratto tra la Rai e il professor Alessandro Orsini. "La Direzione di Rai 3, d’intesa con l’Amministratore Delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma 'Cartabianca' che prevedeva un compenso per la presenza del Professor Alessandro Orsini nella trasmissione". E' quanto si legge in una nota della Rai.