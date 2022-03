Guerra Ucraina-Russia, Renzi: "Modello Trentino per il Donbass"

"Fermare la guerra si può. Per il Donbass serve un accordo sul modello di quello per il Trentino Alto Adige, che garantisca autonomia e libertà. L’Europa prenda una iniziativa diplomatica, non lasciamo la responsabilità del dialogo solo a Turchia o Cina #StopWar". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in relazione alla guerra tra Ucraina e Russia innescata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin. Mosca ha riconosciuto le repubbliche separatiste di Donetsk e di Lughansk, nel Donbass.