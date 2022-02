Guerra Ucraina-Russia, salta telefonata con Draghi: la replica di Zelensky

Guerra Ucraina, risposta piccata di Voldymyr Zelensky a Mario Draghi che oggi, in un passaggio della sua informativa urgente in Aula alla Camera sul conflitto, aveva parlato della telefonata saltata con il presidente ucraino. "Oggi, stamattina, mi ha cercato prima di venire qua, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9.30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata perché il Presidente Zelensky non era più disponibile", le parole di Draghi, cui Zelensky replica: "Oggi alle 10.30 all'ingresso di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Sono morte delle persone. La prossima volta cercherò di spostare il programma di guerra per parlare con Mario Draghi in un momento specifico. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo", scrive Zelensky.