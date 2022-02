"Non voglio che la riposta dell'Italia e dell'Europa culla di civiltà sia distribuire armi letali"

"Preferisco parlare di corridoi umanitari, di diplomazia. Da chi mi rappresenta, l'Alto rappresentante della Commissione europea Borrell, non voglio che la riposta dell'Italia e dell'Europa culla di civiltà sia distribuire armi letali. Non a mio nome le armi letali". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre. (immagini raiplay.it)