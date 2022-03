Guerra Ucraina-Russia, scomparsa reporter Kiev: "Tenuta prigioniera"

La giornalista ucraina Viktoria Roshchyna risulta scomparsa dallo scorso 12 marzo. Lo denuncia l'emittente televisiva per la quale lavora, la Hromadske, che su Twitter riferisce che la reporter è stata tenuta prigioniera dai russi. ''Non riusciamo a metterci in contatto con lei. Chiediamo alla comunità internazionale di aiutarci a trovare e a far rilasciare Viktoria Roshchyna'', riferisce l'emittente.

Citando testimoni, Hromadske scrive che l'ultima volta che la giornalista è stata vista si trovava a Berdiansk. ''Il 16 marzo abbiamo saputo che il giorno precedente è stata arrestata dalle forze russe'', spiega l'emittente, che posta una fotografia della reporter e spiega che, dall'inizio della guerra, stava lavorando dal sud e dall'est dell'Ucraina.

