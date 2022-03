Guerra Ucraina-Russia, Sean Penn su Zelensky: "Colpito da come ha unito Paese"

L'attore e attivista ha incontrato due volte il presidente ucraino: "Mi preoccupo molto per lui e per l’Ucraina"

Guerra Ucraina-Russia, Sean Penn ha incontrato di nuovo Volodymyr Zelensky. "Mi sono visto con il presidente Zelensky sia un giorno prima dell’invasione sia nel giorno dell’invasione. Questo coraggio, la dignità e …amore che lui emana. E anche come abbia unito il Paese. È stato un momento incredibile. Sono infinitamente colpito dalla sua personalità e mi preoccupo molto per lui e per l’Ucraina”, ha detto l'attore e attivista.