Guerra Ucraina-Russia, Sisci: "Italia sonnambula, Taipei non sarà Kiev"

Il sinologo: "I cinesi sanno che se aprissero il dossier Taiwan si spegnerebbe quello sulla crisi in Europa, a casa nostra massimo pericolo è sonnambulismo in politica estera".

Taiwan non sarà il secondo fronte. "La Cina segue con grande attenzione quello che sta accadendo in Ucraina", per "tantissimi motivi" e ci sono "vari aspetti" da tenere in considerazione, "il più facile, la questione di Taiwan". Ma se "tutti dicono che i cinesi" sfrutteranno la situazione attuale - quella che Vladimir Putin ha definito una "operazione militare speciale" in Ucraina - "per attaccare Taiwan, io non ci credo". Parla così con l'Adnkronos il sinologo Francesco Sisci, che sollecita a non dimenticare come "gli Stati Uniti siano il più grande sostenitore della causa ucraina" e come a Washington "la questione principale sia la Cina, non la Russia, né l'Ucraina". E per questo, dice, "i cinesi seguono tutto con grande attenzione", mentre in Italia "oggi il massimo pericolo non sono il Covid o il Mes, ma il sonnambulismo della politica estera".

Perché Taiwan non sarà il secondo fronte per gli Usa? Pechino la considera da sempre una "provincia ribelle" da "riunificare". Ma la "questione di Taiwan è molto diversa", afferma Sisci. Lo ripetono da giorni anche da Taipei, da dove hanno condannato "l'invasione" russa dell'Ucraina e annunciato che si uniranno alle "Nazioni democratiche" nelle sanzioni contro Mosca, bocciate invece da Pechino. E, aggiunge il sinologo, "i cinesi sanno che se aprissero il dossier Taiwan accadrebbe che il dossier Ucraina si spegnerebbe perché Taiwan è molto più importante". A livello geopolitico, strategico. Per il gigante asiatico, accusato solo due giorni fa (lo stesso dell'attacco russo all'Ucraina) di nuove incursioni con i suoi jet nello spazio aereo dell'isola, significherebbe "riaccendere l'attenzione" su se stesso.

'Russia rafforzata sarebbe problema enorme per Pechino e sconfitta Putin sarebbe scenario drammatico'

E, incalza Sisci, "il problema per la Cina è al di là di Taiwan". Bisogna rivolgere lo sguardo alla Russia. "Vittoria" o "sconfitta" in terra ucraina sono entrambi "scenari non piacevoli" per Pechino, perché - osserva - "se Putin vincesse la Russia sarebbe molto più forte, anche più aggressiva verso la Cina". E il gigante asiatico che è "già preoccupato con questa Russia", lo sarebbe ancora di più con una Russia "rafforzata", sarebbe "un problema enorme".

Ci sono state indicazioni che Pechino - che pure aveva accolto il presidente russo per il faccia a faccia con Xi Jinping in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali e che con Putin ha firmato la dichiarazione congiunta in nome di un'amicizia "senza limiti" -sia stata colta alla sprovvista dall'annuncio di Putin sull' "operazione militare speciale", scriveva nei giorni scorsi il Washington Post. Sembra, dice Sisci, che "le comunicazioni tra Cina e Russia sull'attacco in Ucraina non siano state limpide, è possibile che i russi abbiano informato i cinesi dell'attacco ma non dell'entità, della scala dell'attacco". Probabilmente, afferma, i cinesi hanno pensato" l'attacco fosse limitato "alla regione del Donbass" e invece i russi "hanno attaccato tutta l'Ucraina".

L'altro scenario. "La Cina è preoccupata anche di un'eventuale sconfitta di Putin", prosegue, rilevando come "questa sia la probabilità più reale" perché "vincere in Ucraina potrebbe essere molto difficile" e sarebbe già "uno smacco se Putin non riuscisse a prendere senza troppe perdite Kiev in una settimana, dieci giorni". E se Putin "perdesse", la Russia "cambierebbe completamente direzione, diventerebbe filo-occidentale o, viceversa, andrebbe a pezzi, come l'Unione Sovietica" e accadrebbe "non fra anni, ma fra settimane o mesi". Per il presidente russo, il crollo dell'Urss è stata "la più grande tragedia geopolitica del secolo". E per la Cina, rileva Sisci, una "Russia a pezzi" o "più filo-occidentale" significherebbe un "maggiore isolamento", uno "scenario drammatico".

'la politica dovrebbe anticipare più e prima della finanza'

"Drammatico" non solo per la Cina. Anche in casa nostra. "L'Italia - dice Sisci - è come una sonnambula sulle questioni internazionali. Reagisce sempre molto dopo gli accadimenti e sempre goffamente". Certamente, rimarca, "non è colpa del presidente del Consiglio Mario Draghi, che si trova a gestire una situazione che è degenerata progressivamente nel corso degli anni". Ma, prosegue, questa "è la grande emergenza del Paese, più del Covid e dell'economia" perché "ci troviamo in una grande crisi geopolitica, in una guerra, e l'Italia è forse il paese più esposto e più impreparato delle grandi economie".

E, osserva, "la politica dovrebbe anticipare più e prima della finanza". "La finanza cerca di anticipare gli eventi, il prezzo del petrolio aumenta prima che finisca alle pompe. In realtà oggi ai distributori c'è tutta la benzina che vogliamo, ma la finanza, come avvertimento, aumenta i prezzi. E la politica - conclude - dovrebbe anticipare più e prima della finanza, specie nelle questioni globali. Invece in Italia non si fa. E' il dramma più grande del Paese".