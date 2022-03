Attesa alla Scala per gala Fracci

La star della compagnia di balletto del Bolshoi di Mosca Olga Smirnova ha lasciato la Russia per entrare nel Balletto Nazionale Olandese. In un comunicato stampa ha annunciato la storica compagnia: "Olga Smirnova ha denunciato esplicitamente l'invasione russa dell'Ucraina. Invasione che rende insopportabile per lei continuare a lavorare nel suo Paese". Olga Smirnova è attesa il 9 aprile tra le protagonista del gala dedicato a Carla Fracci.