Guerra Ucraina-Russia, Stoltenberg: "Evitare allargamento conflitto"

Guerra Ucraina-Russia, la Nato si assicurerà che "il conflitto non si estenda al di fuori dell'Ucraina" perché se succedesse "la situazione potrebbe finire fuori controllo". Lo sottolinea il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Riga, in Lettonia, a fianco del presidente della repubblica baltica, Egils Levits. Il compito della Nato è quello di "porre fine a questo conflitto, non di espanderlo", aggiunge.

Finora dall'Ucraina invasa dall'esercito russo, calcola "circa due milioni di persone sono scappate".