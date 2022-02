Guerra Ucraina-Russia, toglie mina da strada e la porta via - Video

Sigaretta in bocca, solleva la mina dalla strada e la porta nel bosco. Il video diffuso da The New Voice of Ukraine documenta 'l'impresa' di un cittadino ucraino nell'area di Berdyansk. Mentre infuria la guerra tra Russia e Ucraina, l'uomo rimuove una mina dalla strada senza attendere l'arrivo degli specialisti e libera l'arteria per il passaggio di mezzi ucraini.















