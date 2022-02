Guerra Ucraina-Russia, truppe Mosca entrate a Kharkiv

E' la seconda città più grande del Paese. "Pesanti combattimenti" in corso

Guerra Ucraina-Russia, le truppe di Mosca sono entrate a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, nel nord est del Paese. Lo ha detto su Telegram Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni di Kiev, spiegando che ''un gruppo di forze speciali della Federazione Russa ha appena fatto irruzione in città attraverso Alekseevka. Per strada". Il presidente dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, citato da 'Kiev Independent' ha esortato i residenti locali a rimanere nei rifugi parlando di "pesanti combattimenti" in corso.

Le truppe russe hanno intanto anche preso il pieno controllo di Nova Kakhovka, città vicina al confine con la Crimea nella regione di Kherson, rende noto la Ukrainkaya Pravda sui social. Il sindaco della città, Vladimir Kovalenko ha spiegato che i militari russi hanno sequestrato il comitato esecutivo della città e hanno rimosso tutte le bandiere ucraine dagli edifici.