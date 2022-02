Guerra Ucraina-Russia, Ue 'spegne' i media di Mosca

L'Unione Europea 'spegne' i media controllati da Mosca. "Fermiamo la macchina mediatica del Cremlino. Russia Today e Sputnik, controllati dallo Stato russo, e le loro controllate non potranno più diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Vladimir Putin e seminare divisione dell'Unione", dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. L'Alto Rappresentante Josep Borrell spiega che verranno "vietate le trasmissioni nell'Ue" di Rt e Sputnik. "Uccidiamo il serpente schiacciandogli la testa", conclude.

Intanto, come riferisce la Cnn, anche YouTube prende provvedimenti: la piattaforma ha bloccato l'emittente RT dall#Ucraina e ha congelato la capacità della tv di monetizzare i suoi contenuti a livello globale.