Guerra Ucraina-Russia, ultime news

Guerra Ucraina, la Russia avvisa che se la Finlandia e la Svezia entreranno nella Nato, prenderà delle misure nel Baltico. "Non si potrà più parlare di status denuclearizzato per il Baltico, l'equilibrio dovrà essere restaurato", ha dichiarato l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vice presidente del consiglio di Sicurezza della Russia, aggiungendo che "finora la Russia non ha preso queste misure e non era intenzionata a farlo".

Versioni contrastanti tra Ucraina e Russia in merito all'esplosione della nave da guerra russa 'Moskva', nel Mar Nero.

Non si fermano le accuse di Kiev sui crimini di guerra da parte dei russi