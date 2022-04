Guerra Ucraina-Russia, ultime news

Guerra Ucraina-Russia, "grazie a Dio, alle Forze armate ucraine e al nostro popolo, abbiamo difeso la maggior parte del nostro Paese". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso diffuso nelle scorse ore via Telegram in cui ha definito i "50 giorni della nostra difesa" dall'invasione russa, dal "brutale assalto", come un "successo" e in cui ha ringraziato tutti coloro che sostengono l'Ucraina.

Nella guerra Russia-Ucraina gli Stati Uniti d'America non prendono "alla leggera" la possibilità che la Russia possa utilizzare armi nucleari tattiche, viste le difficoltà che incontra sul campo di battaglia. Lo ha detto oggi parlando al Georgia Institute of Technology il direttore della Cia Bill Burns.