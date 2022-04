Guerra Ucraina-Russia, ultime news

Guerra Ucraina-Russia, le ultime news. “Ci sono indicazioni molto chiare di crimini di guerra" commessi a Bucha, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. Il ministro degli Esteri russo Lavrov: "I filmati dei civili morti a Bucha sono stati ordinati dagli Usa per incolare la Russia". Il Papa ha confermato la disponibilità ad andare a Kiev ma non sa se la cosa sia realizzabile e conveniente: "Io sono disposto a fare tutto quello che si possa fare" ma "non so se si potrà fare e se sarà conveniente farlo", ha detto.