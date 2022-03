Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi: news ultima ora 17 marzo

Guerra Ucraina-Russia, almeno 500 civili (1.000 secondo il sindaco della città), erano rifugiate nel teatro bombardato si Mariupol. Un missile abbattuto ha colpito un palazzo a Kiev.

ORE 9.05 - Le forze russe affermano di aver colpito e distrutto un deposito di missili e munizioni a Sarny, nella regione di Rivne, nell'Ucraina Occidentale. Lo riporta il Guardian.

ORE 9.04 - "Riteniamo che l'aggressione militare sia stata assolutamente ingiustificata" e "non possiamo volgere le spalle al popolo ucraino che vuole esercitare il legittimo diritto alla difesa. Quindi siamo conseguenti: aiuti umanitari, sanzioni e anche, attraverso l'Unione europea, aiuti militari. Quest'ultimo passaggio forse è quello più sofferto per noi, quello più delicato. Siamo consapevoli però che questi aiuti militari non sono finalizzati a mettere nelle mani degli ucraini strumenti di offesa ma semplicemente per esercitare il diritto alla difesa". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Radio anch'io, il leader M5S ed ex premier Giuseppe Conte.

ORE 9.03 - Si aggraverebbe il bilancio delle vittime nella città di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina. Secondo il governatore della regione, Viacheslav Chaus, qui ieri 53 persone morte a causa dei bombardamenti russi. "Stiamo subendo pesanti perdite, ieri sono stati uccisi 53 cittadini", ha affermato Viacheslav Chaus in un video diffuso su Telegram.

ORE 9.02 - La guerra in Ucraina colpisce anche le navi panamensi nel Mar Nero: secondo la Reuters, ripresa dall'agenzia ucraina Unian, le forze aeree russe dal 24 febbraio hanno sparato contro tre imbarcazioni sotto la bandiera di Panama: la Namura Queen, la Lord Nelson e la Helt. Una di queste è affondata mentre le altre due necessitano di riparazioni.

"Sappiamo che tre delle nostre navi sono state attaccate da missili russi, ma tutti i membri dell'equipaggio sono al sicuro, abbiamo avuto danni materiali", ha detto Noriel Arauz, amministratore dell'Autorità marittima di Panama, aggiungendo che nel Mar Nero ci sono altre dieci navi ammiraglie panamensi che non possono lasciare la regione a causa della marina russa.

ORE 8.44 - "Quando Osama bin Laden ha attaccato le Torri Gemelle è stato subito bollato come terrorista numero uno al mondo, ovvero un 'most wanted'. Quello che stanno facendo i russi è la stessa cosa, ovvero terrorismo nelle città occupate ad esempio. A Mariupol ci sono 300 mila persone tenute in ostaggio, muoiono migliaia di civili, vengono presi in ostaggio sindaci e membri dei consigli comunali o addirittura uccisi". Lo ha detto in un'intervista a La Stampa Iryna Andriivna Vereshchuk, vicepremier ucraina e ministro per la reintegrazione dei territori occupati. "Sempre a Mariupol è stato occupato un ospedale con 400 malati e da lì i russi attaccano le forze ucraine che non possono rispondere - ha affermato - Questi sono atti di terrorismo, mente Biden ancora tentenna e non chiama Putin col suo nome ovvero, terrorista". Questo, ha accusato, "dimostra grande debolezza della posizione e del ruolo del presidente americano".

ORE 8.32 - "La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra aperta dalla Federazione Russa al centro dell'Europa". Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata dell'Unità nazionale.

ORE 8.22 - Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Joe Biden, Boris Johnson e gli altri leader europei dovrebbero recarsi nella capitale ucraina Kiev come gesto di solidarietà e per guardare negli occhi donne e bambini, aiutarli a salvarsi e a salvare la loro indipendenza. Lo ha detto alla Bild il premier polacco, Mateusz Morawiecki, insistendo sulla battaglia degli ucraini per i valori dell'Europa e del mondo occidentale.

Morawiecki è stato a Kiev martedì con i premier di Repubblica Ceca e Slovenia, arrivati in treno nella città, per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Andriy Melnyk, ambasciatore ucraino in Germania, ha parlato di una visita che "ha dato coraggio alla popolazione". E in dichiarazioni a Bild Live, Melnyk ha detto che "sarebbe bello se il cancelliere Scholz si recasse a Kiev per vedere la distruzione e farsi un'idea di quello con cui le persone hanno a che fare".

ORE 8.03 - La Russia è accusata di aver attaccato nella notte la città di Merefa, nella regione di Kharkiv. Secondo le notizie riportate da The Kyiv Independent, la località, con 21.500 abitanti, è stata colpita intorno alle 3.30 di notte, ora locale, da un attacco aereo che ha danneggiato una scuola e un circolo.

ORE 7.54 - La Russia ha già superato "tutte le linee rosse", mentre "i negoziati" tra Kiev e Mosca, che "sono ancora in corso", sono "abbastanza difficili" e con l'invasione dell'Ucraina la Russia potrebbe aver già iniziato una terza guerra mondiale. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista nelle scorse ore alla Nbc dopo l'intervento al Congresso degli Stati Uniti. "Nessuno sa se possa già essere iniziata", ha affermato, ribandendo che il popolo ucraino è "invincibile" e affermando che "qualsiasi guerra potrebbe essere conclusa al tavolo dei negoziati".

"Se lanciano deliberatamente questi missili contro asili, scuole o università questo significa superare ogni linea - ha affermato - Cos'altro dovremmo aspettare? Lasciare che i russi uccidano 200, 300 o 400 bambini?".

"Le forze russe possono occupare il territorio, ma non possono prendere la dignità e l'amore dell'Ucraina per il suo Paese - ha incalzato - Anche quegli insediamenti che sono stati ridotti in macerie dall'artiglieria russa, anche quegli insediamenti non sono stati conquistati dai russi".

ORE 7.16 - Nel teatro della città ucraina di Mariupol, obiettivo dell'attacco russo denunciato dalle autorità ucraine, si erano rifugiate più di 1.000 persone. Queste le notizie diffuse su Telegram dal sindaco, Vadim Boichenko, che denuncia "un'altra tragedia". Secondo Human Rights Watch "centinaia di civili" avevano trovato riparo nel teatro, obiettivo - stando agli ucraini - di un attacco russo, mentre la Russia ha negato ogni responsabilità puntando il dito contro il battaglione Azov.

ORE 7.12 - Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa e altre tre sarebbero rimaste ferite nella capitale ucraina Kiev dove intorno alle 5 ora locale rottami di un missile abbattuto hanno colpito un palazzo nel distretto di Darnytskyi. Lo hanno riferito i servizi d'emergenza ucraini, come riporta la Bbc che parla di decine di persone evacuate dall'edificio.

ORE 7 - Human Rights Watch (Hrw) ha denunciato "l'attacco russo" al teatro della città ucraina di Mariupol, utilizzato come rifugio da "centinaia di civili" e nel cui cortile, secondo immagini satellitari, una scritta segnalava la presenza di "bambini". Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha detto a Hrw che al momento non è chiaro se vi siano vittime tra i civili. "Fin quando non ne sapremo di più non possiamo escludere la possibilità di un obiettivo militare ucraino nella zona del teatro, ma sappiamo che il teatro ospitava almeno 500 civili", ha dichiarato Belkis Wille di Hrw, denunciando "serie preoccupazioni" rispetto a quale fosse l'obiettivo previsto "in una città in cui i civili sono già sotto assedio da giorni e le telecomunicazioni, la corrente, l'acqua e il riscaldamento sono quasi del tutto interrotti".