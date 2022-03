Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi: news ultima ora 20 marzo

ORE 17.24 - Nessuna assistenza militare della Cina alla Russia. Ad affermarlo, intervistato dalla tv Usa Cbs, è l'Ambasciatore della Cina negli Stati Uniti, Qin Gang. Rispondendo a una domanda della giornalista che gli chiedeva se Pechino inviasse soldi o armi alla Russia, l'Ambasciatore ha spiegato: "C'è una disinformazione sulla Cina che fornisce assistenza militare alla Russia. La respingiamo". "Quello che la Cina sta facendo - aggiunge - è inviare cibo, medicine, sacchi a pelo e latte artificiale...non armi e munizioni a nessuno delle parte in causa. Siamo contrari a una guerra, come ho detto, sai, faremo di tutto per attenuare la crisi", sottolinea Qin Gang.

ORE 17.18 - ''La minaccia che dobbiamo affrontare è la stessa, per noi e per voi. La distruzione di un popolo e anche di un nome, Ucraina. Voglio che pensiate a questo''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento con ala Knesset, il Parlamento israeliano. Uno schermo gigante è stato allestito in piazza Habima a Tel Aviv per seguire in diretta l'intervento di Zelensky.

ORE 17.09 - I negoziati fra Russia e Ucraina riprenderanno domani in collegamento video, ha reso noto l'Ucrainiskaya Pravda, citando fonti autorevoli. La notizia è stata rilanciata dall'agenzia di stampa russa Tass.

ORE 17.02 - Donne ucraine violentate da soldati russi, altre impiccate. E' la denuncia di una parlamentare di Kiev, Lesia Vasylenko, che con alcune colleghe è stata ricevuta a Londra alla Camera dei Comuni. Le parole della parlamentare, esponente del partito di opposizione Holos, hanno trovato ampio spazio sulla stampa britannica. "Molte donne sono state uccise dopo essere state violentate. O si sono suicidate", le parole di Vasylenko. "Il problema che è le famiglie delle vittime non hanno la forza di farsi avanti", ha aggiunto. "Alcune, tra le donne violentate, sono state impiccate", ha aggiunto la parlamentare Maria Mezentseva. "Stiamo raccogliendo gli elementi di prova sui crimini di guerra per portarli" a L'Aja.

ORE 16.50 - Sono stati fino a ora congelati, non sequestrati, in Francia beni per 856 milioni di euro a oligarchi russi, ha reso noto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, precisando che è stata istituita una 'task force' con il compito di individuare i milionari russi sanzionati e le loro proprietà presenti in Francia. Dei beni congelati, ci sono 150 milioni di euro su conti correnti, 539 milioni di beni immobiliari, corrispondenti a una trentina di proprietà o appartamenti, e due yacht del valore di 150 milioni.

ORE 16.49 - Il presidente americano Joe Biden non ha in programma di recarsi in Ucraina durante il suo viaggio in Europa la prossima settimana. Lo ha chiarito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. ''L'obiettivo del viaggio'' di Biden in Europa è quello di ''cercare di continuare a raccogliere il sostegno internazionale attorno al popolo ucraino e contro l'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin''. Ma ''non ci sono piani perché si rechi in Ucraina", ha detto Psaki in un tweet.

ORE 16.43 - L'attore spagnolo Javier Bardem, vincitore di un Oscar e di moltissimi altri premi cinematografici, è andato oggi di fronte all'ambasciata russa di Madrid insieme ad altre decine di persone per protestare contro l'invasione dell'Ucraina. Lo riporta il canale informativo ucraino Suspilne, che pubblica anche un video in cui l'attore, fra la gente, spiega: "Sono qui per protestare contro le azioni di guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina, e contro l'invasione dell'Ucraina".

ORE 16.42 - L'esercito russo sta sequestrando auto in massa ai check point a Mangush, nel Donetsk. Le persone proseguono a piedi in direzione Berdyansk. Lo scrive un consigliere del sindaco di Mariupol sulla sua pagina Facebook.

ORE 16.41 - Sono almeno 937 le persone arrestate in Russia durante le manifestazioni che si sono svolte oggi in 38 città contro la guerra in Ucraina. Lo riportano gli attivisti di Ovd-Info, spiegando che le proteste si sono svolte a Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg, Nizhny Novgorod e Vladivostok. In tutto, dall'inizio della guerra lo scorso 24 febbraio, sono stati effettuati oltre 15mila arresti in Russia secondo Ovd-Info. La stessa persona può essere arrestata più volte, precisa l'organizzazione su Telegram.

ORE 16.25 - Il presidente russo Vladimir Putin è capace di ''azioni orrende'' e le sue affermazioni sul fatto che il governo dell'Ucraina sia pieno di neonazisti non possono essere prese ''sul serio'' perché sono ''ridicole'', ma allo stesso tempo ''molto pericolose e spaventose''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervistato dalla Cnn.

ORE 16.21 - Le forze armate ucraine avrebbero abbattuto un missile russo nel cielo della regione di Vinnytsia. Non ci sarebbero vittime. Lo riferisce, secondo 'Ukrainska Pravda', è Serhiy Borzov, governatore dell'amministrazione regionale di Vinnytsia su Facebook.

ORE 16.12 - Secondo l'intelligence, ci sarebbero "'segni di preparazione' per la cattura di un convoglio umanitario sulla rotta del carico umanitario da Kharkiv a Malaya Rogan, nel territorio temporaneamente incontrollato". Lo afferma il vicepremier ucraino e ministro per la reintegrazione dei territori occupati, Iryna Vereshchuk.

ORE 16.07 - Ci sono ''compromessi sull'integrità territoriale'' dell'Ucraina che Kiev non può accettare nei negoziati con la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una intervista alla Cnn. ''Ci sono compromessi ai quali, come Stato indipendente, non siamo pronti a scendere'', ha aggiunto Zelensky rispondendo a una domanda sulle richieste russe a proposito della Crimea e delle due repubbliche indipendentiste del Donbass.

ORE 15.59 - "Se fossimo stati membri della Nato, la guerra non sarebbe iniziata". E' quanto ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn, durante la quale ha detto che vorrebbe "ricevere garanzie di sicurezza per il mio Paese, per il mio popolo". "Se i membri della Nato sono pronti a vederci nell'Alleanza, allora lo facciano immediatamente, perché la gente muore ogni giorno - ha sottolineato - Ma se non siete pronti a preservare le vite del nostro popolo, se volete solo lasciarci a metà strada, se volete vederci in questa posizione dubbia in cui non capiamo se ci potete accettare o meno...non potete metterci in questa situazione, non potete costringerci a stare in questo limbo".



ORE 15.51 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha prorogato di trenta giorni la legge marziale nel Paese. Lo si legge in una nota del Parlamento di Kiev che spiega che ''il presidente Zelensky ha firmato una serie di leggi in tempo di guerra, tra cui un decreto presidenziale sull'estensione della legge marziale in Ucraina'', la cui scadenza era prevista per il 26 marzo.

ORE 15.48 - Tutte e quattro le principali compagnie petrolifere straniere che collaborano con la Russia hanno annunciato la cessazione di ogni investimento nel Paese. Ne dà notizia il consigliere del ministro dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko nel suo canale Telegram. Le compagnie, scrive Gerashchenko, sono Weatherford International, Halliburton, Schlumberger e Baker Huges.