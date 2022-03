Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi tempo reale: news 10 marzo

ORE 7.22 - '' L'invasione militare russa dell'Ucraina è stata responsabile di una massiccia crisi umanitaria ed economica . La tragica perdita di vite umane, l'enorme flusso di rifugiati e l'immensa distruzione delle infrastrutture e della capacità produttiva stanno causando gravi sofferenze umane e porteranno a una profonda recessione quest'anno. I bisogni di finanziamento sono grandi, urgenti, e potrebbero aumentare significativamente con il proseguire della guerra''. Lo ha sottolineato il direttore generale e presidente del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva , in occasione dell'approvazione di un fondo di emergenza per l'Ucraina.

''La risposta politica di emergenza delle autorità ucraine è stata notevole -prosegue Georgieva-. Sono stati introdotti controlli amministrativi e sui capitali per preservare la disponibilità delle riserve di valuta estera e ridurre l'incertezza sul tasso di cambio. Per sostenere ulteriormente la stabilità finanziaria, la Banca nazionale dell'Ucraina ha istituito una nuova struttura di liquidità e ha introdotto misure di tolleranza normativa. Mentre sono stati imposti limiti al prelievo di contanti, le transazioni senza contanti non sono state limitate. La politica fiscale si è concentrata sul garantire i pagamenti prioritari. L'Ucraina è rimasta in regola con tutti gli obblighi di debito''.

ORE 7.15 - Il Consiglio Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha approvato un esborso di 1,4 miliardi di dollari nell'ambito dello Strumento di Finanziamento Rapido (Rfi) per aiutare a soddisfare le urgenti necessità di finanziamento e mitigare l'impatto economico della guerra in Ucraina. Il Comitato esecutivo ha espresso il suo forte sostegno al popolo ucraino.

''La guerra in Ucraina sta causando tragiche perdite di vite umane e sofferenze. Mentre le prospettive sono soggette a una straordinaria incertezza, le conseguenze economiche sono già molto gravi, con flussi di rifugiati di oltre 2 milioni di persone in soli 13 giorni e la distruzione su larga scala delle infrastrutture chiave in Ucraina. Questo esborso nell'ambito dell'Rfi, equivalente al 50% della quota dell'Ucraina nel Fmi, aiuterà a soddisfare le urgenti necessità della bilancia dei pagamenti derivanti dagli impatti della guerra in corso e fornirà un sostegno critico a breve termine, svolgendo al contempo un ruolo di catalizzatore per i finanziamenti di altri partner'', sottolinea il Fmi.