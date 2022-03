Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi tempo reale: news 11 marzo

Guerra Ucraina-Russia, nelle ultime notizie di oggi la richiesta di Mosca per la convocazione di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu "per discutere delle attività biologiche militari statunitensi sul territorio" di Kiev. Accusa pesantissima, respinta dal presidente ucraino Zelensky, che rilancia: "E' Mosca che prepara un attacco chimico". Intanto, nella notte si è concluso il primo giro di vertice informale dei leader Ue: "Pronti a nuove sanzioni", hanno spiegato i capi di Stato europei. Ecco le news di oggi:

ORE 7.59 - "Sosteniamo e incoraggiamo tutti gli sforzi che contribuiscono a una soluzione pacifica della crisi" in Ucraina. Lo ha dichiarato il premier cinese, Li Keqiang, nel corso di una conferenza stampa in cui ha definito "grave" la situazione nel Paese, assicurando che Pechino intende svolgere un "ruolo positivo" per la pace. "L'obiettivo urgente ora è impedire che la tensione aumenti o addirittura sfugga al controllo", ha proseguito Li, ribadendo che "dovrebbero essere prese sul serio le legittime preoccupazioni per la sicurezza di tutti i Paesi".