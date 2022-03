Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi tempo reale: news 12 marzo

ORE 16.57 - "Per prendere Kiev devono distruggerla". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. "Se vi saranno centinaia di migliaia di persone mobilitate dalla Russia, e verranno con centinaia di migliaia di tank, prenderanno Kiev. Ne siamo consapevoli", ha detto.

ORE 16.52 - "Ho sentito Olaf Scholz ed Emmanuel Macron. Abbiamo parlato del contrasto all'aggressore, dei crimini della Russia contro i civili". Lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo il colloquio telefonico con il cancelliere tedesco e il presidente francese, ribandendo la richiesta di "aiuto per il rilascio del sindaco di Melitopol". Al centro del colloquio, "anche le prospettive per colloqui di pace", ha aggiunto Zelensky, insistendo sul fatto che "dobbiamo fermare insieme l'aggressore".



ORE 16.41 - Presto "migliaia" di "volontari" dal Medio Oriente arriveranno nell'est dell'Ucraina per combattere al fianco dei separatisti filorussi. Lo ha detto intervistato dalla televisione russa, Denis Pushilin, leader dell'autoproclamata repubblica Donetsk. "Non escludo che nel prossimo futuro combatteranno fianco a fianco con noi nelle trincee per la liberazione delle repubbliche di Donetsk e Luhansk" ha affermato sottolineando che sono in arrivo migliaia di mercenari.

ORE 16.33 - "Sono felice di far parte di questa grande iniziativa che sta unendo decine di città europee che si ritrovano in piazza per la pace. Nella città di Kiev, che è gemellata con Firenze, la gente combatte per la pace e per dare un futuro al paese. In tutta l'Ucraina il popolo combatte per la libertà. Mi rivolgo a tutti i cittadini del mondo: non smettete di far sentire la vostra voce per la pace. Dobbiamo fermare la guerra, fermare questa strage di innocenti. Ringrazio tutti gli italiani per gli aiuti che stanno mandando in Ucraina. Non potrò mai dimenticare quello che l'Italia sta facendo per il mio popolo". Lo ha detto l'ex calciatore Andriy Shevchenko, ex Ct dell'Ucraina, in un videomessaggio trasmesso alla manifestazione di Firenze a sostegno del popolo ucraino.

ORE 16.25 - “Siamo pochi qui, siamo circondati. Ora ci è stato dato il comando di uccidere tutti, i civili, i bambini, tutti. Un cecchino ha appena ucciso tre persone dietro la recinzione, che stavano solo puntando una torcia nella nostra direzione". E' l'agghiacciante contenuto di una conversazione di un militare russo con un commilitone, intercettato e rilanciato dall'Sbu, i servizi di sicurezza ucraini. Dal colloquio emergerebbero dunque i problemi degli occupanti russi, con la decisione dei comandi di ordinare di aprire il fuoco sui civili in maniera indiscriminata.



ORE 16.13 - I colloqui con la Russia per mettere fine al conflitto si potrebbero tenere a Gerusalemme. Lo ha detto Volodymyr Zelensky riferendo di un colloquio con il premier israeliano Naftali Bennett, riferisce il Jerusalem Post. Il presidente ucraino ha aggiunto che "non è giusto avere questi colloqui in Russia o Bielorussia, non intendo gli incontri tecnici ma i colloqui tra i leader".



ORE 16.06 - "Oggi stimiamo che più di 2 milioni di rifugiati ucraini abbiano varcato le frontiere, altri 2 milioni di ucraini hanno lasciato le proprie case all'interno del paese. Stimiamo che almeno 12 milioni di ucraini stiano soffrendo per la mancanza dei beni essenziali di sussistenza. Siamo di fronte a una delle più gravi crisi umanitarie che l'Europa abbia conosciuto". Lo ha detto Filippo Grandi, Alto Commissario Onu per i rifugiati, in un videomessaggio trasmesso alla manifestazione di Firenze a sostegno del popolo ucraino.



ORE 16.03 - Il presidente ucraino ha dichiarato che almeno 1300 soldati ucraini sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione russa, mentre dall'altra parte i morti sarebbero 12mila. E' la prima volta che il presidente ucraino riporta un bilancio delle perdite dell'esercito di Kiev.



ORE 15.57 - Nuova manifestazione contro gli occupanti a Kherson, la città dell'Ucraina meridionale che da oltre una settimana è caduta sotto il controllo russo. "Nonostante i carri armati con i russi, i loro attacchi, le provocazioni e le intimidazioni, la gente protesta ogni giorno", si legge sulla pagina Telegram Ukraine Now, in cui sono state diffuse le fotografie del corteo di protesta.

ORE 15.56 - "Oggi potrebbe essere l'ultimo momento per noi, oggi e mai più, come per i 79 bambini ucraini uccisi, le 79 famiglie ucraine distrutte" dai russi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con la manifestazione di Firenze.



ORE 15.54 - "Viviamo in Ucraina una guerra terribile. L'Europa non ha visto questa guerra dai tempi della II Guerra Mondiale". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in collegamento con la piazza di Firenze. "Questa guerra non è stata iniziata da noi", ha incalzato, denunciando un'"invasione cinica e crudele della Russia". E' una "guerra contro il popolo ucraino, contro le persone pacifiche e sincere che voi - ha affermato - sono convinto, avete conosciuto negli anni della nostra indipendenza".



ORE 15.52 - Circa 600 marinai russi si sono ammutinati, rifiutando di sbarcare per combattere nella regione di Odessa. Lo affermano i servizi d'intelligence ucraini (Sbu) su Telegram. "Vicino Odessa - si legge - circa 600 marinai si sono ribellati e rifiutano di sbarcare, perché hanno capito cosa sta succedendo"

ORE 15.41 - "Grazie a questa bellissima piazza, in questa piazza Santa Croce siamo in 20mila a chiedere la pace, a chiedere che la guerra in Ucraina finisca ora". Lo ha detto la conduttrice televisiva Camila Raznovich dando il benvenuto alla piazza che si è radunata a Firenze per la manifestazione per l'Ucraina.



ORE 15.32 - Ad oggi più di 960.000 ucraini sono rimasti senza elettricità e 260.000 senza gas. Lo riferisce il quotidiano ucraino online 'Ukraïns'ka pravda'. Nonostante il danno significativo, le compagnie energetiche ucraine stanno facendo ogni sforzo - comunica il ministero dell’Energia - per mantenere il funzionamento stabile del sistema energetico e le squadre di pronto intervento stanno lavorando 24 ore su 24 nonostante il rischio per la vita. La situazione più complicata per quanto riguarda l'energia elettrica si rileva nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Cernihiv.

ORE 15.10 - Il presidente russo Vladimir Putin, il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere tedesco Olaf Scholz "hanno concordato di continuare i loro contatti". Lo ha riferito il Cremlino, dopo il colloquio telefonico tra i tre leader.



ORE 15.05 - Vladimir Putin accusa le forze ucraine di "violazioni flagranti" del diritto umanitario, chiedendo a Emmanuel Macron e Olaf Scholz di fare pressione su Kiev perché vi mettano fine. Secondo quanto riferisce il Cremlino, nel corso di un colloquio telefonico con il presidente francese e con il cancelliere tedesco, il presidente russo ha denunciato "assassinii extragiudiziali di oppositori, prese d'ostaggio di civili ed il loro uso come scudi umani", oltre al "dispiegamento di armi pesanti nelle zone residenziali, in prossimità degli ospedali, delle scuole e degli asili".



ORE 15.00 - Il cessate il fuoco immediato in Ucraina è stato chiesto da Emmanuel Macron e Olaf Scholz nella nuova telefonata che hanno avuto oggi con Vladimir Putin. Secondo quanto rendono noto fonti del governo tedesco, il colloquio è durato 75 minuti, si legge sul sito del Guardian.

ORE 14.54 - Si è concluso il nuovo colloquio telefonico tra il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente russo Vladimir Putin, dopo il vertice europeo di Versailles. Iniziato intorno alle 12 è terminato prima delle 14, come ha fatto sapere l'Eliseo e prima della telefonata Macron aveva sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

ORE 14.47 - Nella Mariupol assediata manca tutto, cibo, acqua, combustibile. E non vi sono più farmaci da una settimana. A raccontarlo è Olexander, operatore di Medici senza Frontiere, sottolineando anche come gli abitanti siano privi di ogni informazione sull'andamento della guerra.

ORE 14.39 - Uno dei super yacht della flotta privata di Roman Abramovich, il Solaris, è stato fotografato oggi al suo arrivo a Tivat, in Montenegro. L'imbarcazione aveva lasciato nei giorni scorsi il porto di Barcellona, dove si trovava per dei lavori di manutenzione, dopo che il governo britannico aveva sanzionato il miliardario russo, proprietario tra l'altro dei campioni d'Europa del Chelsea. Il Solaris, riporta il Guardian, giovedì era stato individuato al largo delle coste della Sicilia. L'altro yacht di Abramovich, il più lussuoso Eclipse, giovedì era invece stato avvistato nelle acque a ovest delle Canarie.



ORE 14.31 - Il personale del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Icrc) di Mariupol si è rifugiato nella sua sede assieme ad una sessantina di persone. "Non abbiamo elettricità, acqua o gas, il che significa che non vi sono mezzi per scaldarsi", ha denunciato un membro del personale, rilanciato su Twitter dal Cicr.

ORE 14.22 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha chiesto ai leader di Francia e Germania di intercedere per la liberazione di Ivan Fedorov, il sindaco di Melitopol che sarebbe stato rapito dalle forze russe. Lo ha riferito lo stesso Zelensky nel suo ultimi video messaggio, nel quale ha detto, tra l'altro, di aver chiesto che Fedorov sia "liberato immediatamente" e di avere parlato con il presidente francese Emmanuel Macron e col cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Parlerò con tutte le persone necessarie per far liberare la nostra gente", e "ci aspettiamo che i leader mondiali mostrino di potere influenzare la situazione", ha affermato il presidente ucraino.

ORE 14.14 - "La nostra non è una risposta a talune manifestazioni italiane, la nostra è un’iniziativa europea per reclamare subito la pace. Facciamo sentire la voce delle città europee". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella in piazza Santa Croce.

ORE 14.04 - “Mai la guerra, pensate soprattutto si bambini ai quali si toglie la speranza di una vita degna”. Lo scrive il Papa in un nuovo tweet. “Bambini che hanno come giocattoli residui bellici. In nome di Dio fermatevi”, il nuovo appello.

ORE 13.59 - "Il M5s ha già predisposto un piano per cercare di rafforzare il nostro sistema di accoglienza e per offrire il nostro contributo. Lo presenteremo martedì e a tutti i livelli, dall'ultimo degli iscritti sino a noi che abbiamo delle responsabilità all'interno del Movimento, faremo di tutto per dare sostegno alle istituzioni territoriali e governative. Noi ci saremo". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, nel corso del suo intervento a Napoli alla manifestazione di solidarietà all'Ucraina. "Dire no alla guerra e sì agli aiuti e al sostegno- ha aggiunto Conte - significa farlo in modo chiaro e costante, non per una o due settimane, non a giorni alterni".

ORE 13.52 - "Io credo che in questo momento dobbiamo essere vicini al popolo e al governo ucraino, che sta cercando di difendere la propria integrità territoriale e la propria libertà. Questo è un tema molto importante, perché l'Europa dev'essere in prima linea nel difendere i principi della democrazia e dell'autodeterminazione dei popoli". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, questa mattina in piazza Municipio per la manifestazione di solidarietà all'Ucraina in adesione all'iniziativa delle città della rete europea Eurocities. "Questa manifestazione - ha spiegato Manfredi - è un segnale che noi diamo di presenza in questa catena europea di città, perché credo che le città rappresentino, in questa grande tragedia della guerra, un punto di forza. Del resto in Ucraina sono le città che sono sotto bombardamento, che sono assediate, dove i tanti cittadini soffrono e assistiamo a scene veramente terribili".