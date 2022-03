Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi tempo reale: news 12 marzo

Sirene d'allarme in tutto il Paese: esplosioni nell'ovest, anche a Leopoli. Mosca apre all’idea di negoziati a Gerusalemme

Arriva al 18esimo giorno le guerra tra Russia e Ucraina. Le ultime notizie di oggi parlano di bombardamenti anche l'ovest finora considerato relativamente al sicuro. Spiragli di dialogo da Mosca, i colloqui con Kiev proseguono in videoconferenza.

ORE 7.40 - Le forze russe hanno colpito una base aerea a Ivano-Frankivsk, nell'Ucraina occidentale. Lo ha riferito il sindaco della città, Ruslan Martsinkiv, citato dal Kyiv Independent. Secondo il sindaco, lo scalo è stato obiettivo dei russi per il secondo giorno consecutivo. Martsinkiv ha quindi esortato le persone che vivono nella zona ad andarsene.

ORE 7.30 "Tutti i corridoi umanitari concordati hanno funzionato. Sono state evacuate 12.729 persone. Il convoglio umanitario arriverà a Mariupol nel pomeriggio. A causa della complessità del percorso hanno dovuto passare la notte a Berdyansk". Lo ha detto nella notte il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

ORE 7.10 - Un attacco è stato lanciato dalla Russia contro la base militare ucraina di Yavoriv, vicino al confine con la Polonia. Lo ha riferito il comando militare della regione di Leopoli sul proprio canale Telegram, precisando che sono stati lanciati otto missili contro la base nota come Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza.

ORE 7 - Diverse esplosioni sono state registrate a Leopoli e Kherson, rispettivamente nell'ovest e nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito su Twitter il Kyiv Independent. Altri media locali hanno riportato la notizia che otto missili sono stati lanciati contro Leopoli e che è stato colpito anche l'International Center for Peacekeeping and Security. Secondo il deputato di Leopoli, Igor Zinkevych, le esplosioni delle ultime ore sono state provocate dalla contraerea ucraina entrata in azione contro i missili russi. "Tutte le unità militari stanno funzionando al massimo, ulteriori informazioni saranno fornite dal governatore della regione", ha dichiarato.