Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi tempo reale: news 14 marzo

Guerra Ucraina e Russia, le ultime notizie del 14 marzo in tempo reale. Oggi nuovo tavolo, stavolta in videocollegamento, tra Kiev e Mosca per un nuovo round di negoziati. A Roma è previsto un incontro tra il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e Yang Jiechi dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e capo della Commissione esteri del Comitato centrale del Pcc. Ecco le news di oggi: