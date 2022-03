Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi: news ultima ora 16 marzo

Ventunesimo giorno di guerra tra Ucraina e Russia. Le ultime notizie di oggi fanno riferimento a bombardamenti e attacchi russi anche dal mare: nella notte le navi di Mosca hanno lanciato razzi contro la costa a sud di Odessa e Mariupol. Attesa per un nuovo round di colloqui con la speranza di una soluzione diplomatica alla crisi, dopo che Kiev ha rinunciato alla Nato. Ecco le news in tempo reale:

ORE 10.27 - "La parte ucraina non ha ancora ricevuto conferme per i corridoi umanitari per oggi e in questo momento non ci sono garanzie di evacuazione sicura delle persone". Lo comunica Iryna Vereschuk ministro per la Reintegrazione dei territori occupati.



ORE 10.22 - Il 90% circa della popolazione ucraina potrebbe trovarsi in povertà se la guerra con la Russia dovesse intensificarsi. E' questo l'allarme lanciato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, secondo il quale in caso di conflitto prolungato, 18 anni di risultati socioeconomici potrebbero andare persi. "Ogni giorno di pace rinviata accelererà il rischio per l'Ucraina di precipitare in povertà", ha avvertito l'Undp, sottolineando che la guerra potrebbe lasciare "profonde cicatrici sociali ed economiche per le generazioni a venire".

ORE 10.16 - La Finlandia "ha fatto passi per aumentare la cooperazione con la Nato. Il governo sta preparando un rapporto sulla situazione della sicurezza che è cambiata in Europa" con l'attacco della Russia all'Ucraina, rapporto che "il Parlamento discuterà nelle prossime settimane". Lo dice il ministro della Difesa finlandese Annti Kaikkonen, a margine della ministeriale Difesa Nato a Bruxelles. La Finlandia non fa parte dell'Alleanza atlantica, ma partecipa insieme alla Svezia e all'Ue alla ministeriale dedicata al conflitto in corso in Ucraina.

ORE 10.09 - ''Il conflitto'' in corso in Ucraina ''definirà l'ordine mondiale''. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov citato dai media russi.

ORE 10.04 - Sono ''negoziati difficili'' quelli in corso con la delegazione ucraina, ma ''c'è la possibilità di arrivare a un compromesso'' e si è ''vicini a raggiungere alcuni accordi''. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che, citato dalla Tass, ha precisato di basarsi sulle informazioni che arrivano dai negoziatori russi.

ORE 9.58 - "La nostra presenza qui manda al mondo il segnale che restiamo uniti nel nostro supporto all'Ucraina", Paese che ha "un governo legittimo e sovrano. Certamente intendiamo sostenere la loro capacità di difendersi e continueremo a supportarli". Lo sottolinea il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin, a Bruxelles prima della ministeriale Nato. Austin ribadisce che l'impegno all'autodifesa collettiva previsto dall'articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord è "ferreo" e "state certi che lo manterremo".

ORE 9.52 - La "reintegrazione" in Ucraina delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk e l'attuazione degli impegni assunti da Kiev nel quadro degli accordi di Minsk "non facevano parte dei piani occidentali". A dichiararlo è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass.

ORE 9.45 - "Gli Usa svolgono un ruolo chiave negli sforzi per aumentare la nostra difesa collettiva. Più truppe Usa in Europa mandano un forte messaggio di unità transatlantica: siamo estremamente grati per il vostro sostegno e per quello che fate nella parte orientale dell'Alleanza". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a Bruxelles prima della ministeriale Difesa, accogliendo il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin.

ORE 9.41 - Le forze armate di Kiev stanno conducendo ''una controffensiva in diverse aree operative'' contro le forze russe e questo porta con sé ''un cambiamento radicale''. Lo ha scritto su Twitter il capo negoziatore ucraino e consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak.

ORE 9.34 - Continuano i sequestri - ad evidente scopo intimidatorio - da parte delle forze russe: sui social il comune di Bucha, nel distretto di Kiev, ha denunciato che ieri sera "gli occupanti russi hanno fatto irruzione nell'edificio amministrativo del consiglio comunale e hanno preso in ostaggio il nostro personale e i nostri volontari, che hanno aiutato fino all'ultimo i residenti della nostra comunità". Sei i presenti sequestrati dai reparti di Mosca, fra cui un membro della sicurezza. L'amministrazione locale chiede quindi al presidente Zelensky e alle autorità centrali di attivarsi per la liberazione dei sei sequestrati.

ORE 9.28 - "Ho capito" che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "ha detto che non ci sono speranze in questa fase" che l'Ucraina entri nella Nato, "e probabilmente ha ragione". Lo dice a margine della ministeriale Difesa Nato il ministro della Difesa estone Kalle Laanet. "L'Ucraina è la nostra linea del fronte", continua Laanet, perché combatte per "proteggere i valori democratici". Il Parlamento estone si è dichiarato favorevole all'istituzione di una no fly zone sull'Ucraina, ma nell'Alleanza "ci sono opinioni diverse" su questa ipotesi. Comunque, conclude Laanet, "non possiamo avere paura: dobbiamo restare calmi. Putin vorrebbe che tutti avessero paura: noi non abbiamo paura", conclude.

ORE 9.24 - Sono almeno 103 i bambini che hanno perso la vita in Ucraina dall'inizio dell'invasione militare russa. Lo ha dichiarato il procuratore generale Iryna Venediktova, spiegando che le forze russe hanno preso di mira più di 400 scuole e 59 di queste sono state distrutte.