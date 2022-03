Guerra Ucraina-Russia, Usa: "Bene Guerini ma Italia può dare più aiuti"

Guerra Ucraina-Russia, il Pentagono interviene sulla vicenda delle minacce russe all'Italia e dell'attacco al ministro della Difesa Lorenzo Guerini definito da Mosca un "falco antirusso". Fonti della Difesa Usa interpellate dall'Adnkronos riferiscono come il ministro Guerini sia tenuto in alta considerazione a Washington, per la sua capacità di "studiare bene" i dossier più impegnativi. E tuttavia, le fonti fanno notare come l'amministrazione Usa ritenga che il governo italiano possa fornire "più aiuti" militari all'Ucraina.

L'Italia, secondo Washington, avrebbe la capacità di fornire aiuti di dimensioni "cinque-sei volte maggiori" di quelli finora accordati a Kiev. In particolare, le fonti sottolineano che i depositi militari italiani sono "pieni di roba utile". Tra gli equipaggiamenti che potrebbero essere inviati in Ucraina si elencano giubbotti anti-scheggia, mitragliatrici con relative munizioni, perché diverse dai calibri usati dalle forze ucraine e armi anti-carro cosiddette 'punta e spara' come il sistema Panzerfaust, definiti "molto utili".

(di Marco Liconti)