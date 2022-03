Guerra Ucraina-Russia, Visco: "Difficile prevedere conseguenze"

Guerra Ucraina-Russia, "è difficile prevedere le conseguenze" anche sul piano economico finanziario. A sottolinearlo è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervendo oggi agli incontri su economia e società organizzato da Il Mulino e Eur Culture per Roma.

La guerra in Ucraina mette "a rischio l'assetto economico internazionale', ha rilevato Visco.

Quanto al Covid, "la pandemia ha amplificato gli aspetti delle nostre economie come la disoccupazione dei giovani", ha detto ancora il governatore della Banca d'Italia.

"A me sembra che tra pandemia, diffusione di nuove tecnologie, accorciamento delle catene globali di valore che era quello che stavamo vedendo negli anni della pandemia, i progressi dell’ultimo decennio non potranno che rallentare" e "perché non avvenga è necessario che ci sia un intervento istituzionale e un coordinamento anche a livello di cooperazione internazionale rilevante". E' l'indicazione arrivata dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parlando agli Incontri su Economia e Societa. Disuguaglianze e democrazia. Quale futuro per un capitalismo democratico?' organizzato da Il Mulino e Eur culture per Roma. "Questo è già deteriorato nel corso della pandemia" e "adesso con la crisi che stiamo vivendo, con questa tragedia, credo che questo deterioramento sarà certo" ha aggiunto Visco.