Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Creata legione volontaria internazionale"

Con la guerra Ucraina-Russia, si è creata "una legione internazionale" di volontari dall'estero "per la difesa territoriale" di Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che "questo dimostra chiaramente il sostegno al nostro Paese" "Ho avuto continui colloqui con i leader mondiali, come emerso parlando con il primo ministro Draghi abbiamo raggiunto un straordinario risultato con l'Italia", dice ancora Zelensky, riportando le testimonianze di solidarietà ricevute a livello globale. Zelensky si è rivolto in particolare alla Bielorussia augurandole di " tornare ad essere un paese buono e sicuro".

"Stranieri disposti a difendere l'Ucraina e l'ordine mondiale come parte della Legione Internazionale di Difesa Territoriale dell'Ucraina, vi invito a contattare le missioni diplomatiche straniere dell'Ucraina nei vostri rispettivi Paesi. Insieme abbiamo sconfitto Hitler, e sconfiggeremo anche Putin", l'appello lanciato via Twitter stamane da Dmytro Kuleba, ministro della Difesa ucraino.