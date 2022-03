Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Per prendere Kiev devono distruggerla"

"Per prendere Kiev devono distruggerla". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. "Se vi saranno centinaia di migliaia di persone mobilitate dalla Russia, e verranno con centinaia di migliaia di tank, prenderanno Kiev. Ne siamo consapevoli", ha affermato Zelensky sulla guerra Ucraina-Russia e sull'invasione da parte di Mosca.

Circa 5-600 soldati russi si sono arresi ieri alle forze ucraine, ha dichiarato Zelensky in conferenza stampa, secondo quanto riporta il Guardian.

Il presidente ha detto che almeno 1300 soldati ucraini sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione russa, mentre dall'altra parte i morti sarebbero 12mila. E' la prima volta che Zelensky riporta un bilancio delle perdite dell'esercito di Kiev. "Sono morti circa 1300 soldati del nostro Paese e più di 12mila fra i loro. Circa dieci di loro per ognuno dei nostri. Ma non sono felice di questi 12mila morti. Queste persone avevano padri e madri", ha affermato Zelensky, in dichiarazioni all'emittente 24tv.

Per Zelensky i colloqui con la Russia per mettere fine al conflitto si potrebbero tenere a Gerusalemme. Lo ha detto il presidente riferendo di un colloquio con il premier israeliano Naftali Bennett, riferisce il Jerusalem Post. Il presidente ucraino ha aggiunto che "non è giusto avere questi colloqui in Russia o Bielorussia, non intendo gli incontri tecnici ma i colloqui tra i leader". "E gli ho detto che Israele, Gerusalemme in particolare, potrebbe essere il posto giusto", ha concluso, riferendo ancora del colloquio con il premier israeliano.

Nella conferenza stampa a Kiev con i media internazionali, Zelensky ha dichiarato che spera che Bennett abbia "un'influenza positiva" sui colloqui con la Russia, ribadendo la sua disponibilità a parlare con Vladimir Putin.

Le dichiarazioni del presidente ucraino arrivano dopo che una fonte anonima del governo ucraino aveva riferito che il premier israeliano aveva sollecitato Zelensky a cedere alle richieste di Mosca, secondo quanto riferito da media israeliani come Jerusalem Post e dal sito Usa Axios. La notizia era stata poi smentita come "assolutamente falsa" dal consigliere di Zelensky, Mikhail Podolyak.

"In nessun momento il premier Bennett ha consigliato al presidente Zelensky di accettare l'offerta di Putin", ha concluso.