Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Resto a Kiev, non ho paura" - Video

"Resto a Kiev, non mi nascondo e non ho paura". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video sui social. "Quanto serve per vincere questa guerra!", ha aggiunto. "Al sud del paese abbiamo visto una tale quantita di spirito ucraino che non avevamo mai visto prima". La Russia "ha colpito un vecchio panificio, una chiesa dell'800. Perché? Mantengono i corridoi umanitari li solo nella direzione del loro paese per poche decine di persone. Perché? Solo per fare scena, per farli riprendere dalle telecamere e dire come hanno salvato la popolazione. Che cinismo", ha aggiunto.