Firmata legge per il sequestro delle proprietà russe in Ucraina

"Vogliono farci sentire come animali, non vogliono che la nostra gente abbia cibo e acqua". E' questo il duro atto d'accusa del presidente ucraino Zelensky a Putin mentre continua a chiedere una no-fly zone. Il presidente ucraino ha poi firmato una legge per il sequestro delle proprietà russe detenute dalla Federazione russa e dai suoi residenti in Ucraina.