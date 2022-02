Guerra Ucraina, Toson (Confindustria): "Disastro per imprese italiane"

L'Ucraina in questo momento "sta vivendo una situazione di stallo. I fronti militari russi hanno intensificato le loro attività per poi rallentare. Pensavano di poter prendere d'assedio alcune città in tempi molto più brevi e con forze inferiori". Ma le cose sembrano essere andate diversamente. Ora le trattative in corso fra russi e ucraini "saranno molto lunghe, perché ci sono posizioni molto nette da entrambe le parti. La situazione è ancora molto tragica". A dirlo è Marco Toson, presidente di Confindustria Ucraina e console onorario nel Paese per le regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, contattato dall'Adnkronos. Confindustria Ucraina dalla scorsa settimana ha attivato un ufficio di emergenza per le imprese presenti nel Paese. "La situazione è di massima emergenza e di massimo disastro", continua il presidente di Confindustria Ucraina. Le aziende italiane in Ucraina con siti produttivi, di trasformazione o con basi operative sono oltre cento.

Per le imprese italiane presenti in Ucraina e Russia " lo scenario peggiore è quello di un conflitto prolungato", in grado di paralizzare per mesi ogni attività. Ma già in pochi giorni di conflitto le aziende italiane presenti nel Paese hanno subito danni enormi. Per Toson "calcolare i danni generali è difficile ora", ma il blocco delle attività, delle esportazioni e delle commesse sta provocando degli impatti "incredibili". L'associazione confindustriale ora sta cercando di tracciare i problemi delle imprese nel Paese e "porterà un documento congiunto a Roma che quantificherà l'ammanco delle aziende che chiediamo venga supportato dal governo italiano".

Le conseguenze economiche del conflitto colpiranno non solo le aziende in Ucraina e Russia, ma anche le imprese italiane che hanno legami commerciali con i due Paesi. "Avremo dei problemi notevoli come Veneto o altre regioni. Bisognerà capire cosa comprometterà l'evoluzione dello scacchiere generale", sottolinea il presidente di Confindustria Ucraina.

Tanto che Unindustria Reggio Emilia, prima fra le associazioni confindustriali, ha attivato una task force per la tutela del business nell'area russo-ucraina. "Il tessuto imprenditoriale reggiano sta soffrendo", spiega Giorgia Iasoni, vicepresidente di Unindustria Reggio Emilia, delegata all’Internazionalizzazione. "Nel 2021 l'export verso Ucraina e Russia aveva superato i 230 milioni di euro. La Russia è il nono partner commerciale per le imprese reggiane e l'Ucraina il 23esimo. Alla luce di questi drammatici avvenimenti come Unindustria Reggio Emilia abbiamo deciso di intervenire per tutelare il nostro business con una task force per l'area russo-ucraina per divulgare il più possibile con i nostri associati per supportarli".