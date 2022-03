Guerra Ucraina, vicepremier: "Uso missili ipersonici russi è crimine contro umanità"

Guerra Ucraina-Russia, l'uso da parte di Mosca di missili ipersonici "è un crimine contro l'umanità". Lo dice, intervistata dal canale all news francese Lci, la vicepremier ucraina e ministra per la reintegrazione dei territori occupati, Iryna Vereshchuk.

Questo tipo di missile, spiega, "uccide civili, donne e bambini. Che utilizzino missili ipersonici nelle grandi città significa che i russi non hanno più argomenti", aggiunge la vicepremier.

"I piani strategici del presidente russo Vladimir Putin sono falliti - afferma Vereshchuk - Non ha conquistato alcuna grande città. Non ha preso il potere nelle grandi città. Alcune sono sotto assedio ma non sono state conquistate dopo 25 giorni di guerra".