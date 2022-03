Un conflitto "non è nell'interesse di nessuno. La situazione in Ucraina è qualcosa che non vogliamo vedere". E' quanto ha detto il leader cinese Xi Jinping ha detto al presidente americano Joe Biden nel corso di un colloquio telefonico, sottolineando che "gli eventi mostrano ancora una volta che le relazioni tra Stati non possono arrivare alla fase dello scontro", ha sottolineato Xi Jinping.