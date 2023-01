Guerra Ucraina, Zelenska: "A un certo punto dovremo pronunciare parola fine"

La moglie del Presidente al World Economic Forum di Davos: "Se la gente si unisce può smuovere anche le montagne. E noi crediamo che il mondo si unirà per la pace"

"Ad un certo punto dovremo pronunciare la parola fine per questa guerra", "in modo da permettere alla nostra gente sparsa per il mondo di tornare a casa, a padri, madri e figli di rientrare dal fronte, alle famiglie di riunirsi". A dichiararlo è stata Olena Zelenska, intervenendo al World Economic Forum di Davos. "L'unità è ciò che riporta la pace", ha aggiunto.

"Oggi vorrei consegnare ai miei colleghi alle mie controparti del Forum lettere del presidente ucraino dirette al presidente della Confederazione svizzera, Alain Berset, alla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, al presidente cinese Xi Jinping in cui è scritto - in tutte - che se la gente si unisce può smuovere anche le montagne. E noi crediamo che il mondo si unirà per la pace. L'Ucraina ha già ricevuto risposte positive da molti capi di stato sulla disponibilità a lavorare insieme sulla formula della pace".