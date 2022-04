Guerra Ucraina, Zelensky a Ue: "Ultime sanzioni a Russia non sono abbastanza"

L'ultimo pacchetto di sanzioni varate contro la Russia dall'Ue ancora "non è abbastanza". A dichiararlo è stato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, incontrando la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e l'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell a Kiev.

"Vorrei ringraziare il mondo intero, l'Ue, Ursula Von der Leyen personalmente per il quinto pacchetto di sanzioni ma credo che non sia abbastanza", ha dichiarato, parlando a Kiev accanto a Von der Leyen e Borrell.

"Perché i russi ci hanno portato via molto, territori, persone". "Se l'Ucraina può riprendersi i territori", non può però "riportare le persone in vita". "Per favore continuate ad aiutarci con le sanzioni", ha affermato Zelensky.