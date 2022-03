Guerra Ucraina, Zelensky: "Occidente responsabile se non ci aiuta"

"Se non ci date abbastanza aerei in modo da poterci proteggere, c'è una sola conclusione: volete che ci uccidano lentamente"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto direttamente ai leader occidentali e in un messaggio video li ha esortati a prendersi le loro responsabilità. ''E' una vostra responsabilità umanitaria proteggerci, proteggere la popolazione e siete in grado di farlo'', ha detto. ''Se non ci date abbastanza aerei in modo da poterci proteggere, c'è una sola conclusione: volete che ci uccidano lentamente. Da oggi in poi è anche una responsabilità dei leader occidentali e del mondo intero'', ha aggiunto.