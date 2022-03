Il presidente ucraino si dice "pronto al dialogo, ma non alla capitolazione"

Su Crimea e Donbass "si può discutere e trovare un compromesso su come continuare a vivere". E' quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale l'importante è "che Putin inizi a parlare, inizi un dialogo, invece di vivere in una bolla di informazione senza ossigeno. Penso che sia lì che si trova". L'Ucraina "è pronta al dialogo ma non alla capitolazione", ha aggiunto.