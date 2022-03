Guerra Ucraina, Zelensky: "Russia ha creato catastrofe umanitaria, sono mostri"

Guerra Ucraina-Russia, "l'esercito russo ha già creato una catastrofe umanitaria in Ucraina. Sono dei mostri". Ad affermarlo in un video su Telegram è il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky sottolineando che "stiamo formando nuovi corridoi per i nostri cittadini e alcuni autobus sono già partiti. Stiamo portando anche cibo e medicinali" in diverse città. "Vogliono umiliarci - sottolinea - Vogliono che i nostri cittadini prendano il pane dalle mani dell'invasore e che accettino, pur di salvarsi, di andare nella federazione russa. Per questo stanno bloccando Volnovaha e altre città. Lo stanno facendo apposta solo per dare ai propri propagandisti il nuovo materiale. Solo per questo".

"Mi fa male il cuore per quel che gli occupanti hanno fatto al nostro paese alle nostre città e per quel che vogliono fare alle nostre persone", aggiunge Zelensky spiegando che "nonostante tutto ieri e nella notte siamo riusciti a salvare oltre 60mila dei nostri cittadini".

Quanto al bombardamento russo sull'ospedale pediatrico di Mariupol "ne hanno parlato nei talk show in Russia ma non hanno detto una parola vera. Hanno detto ai russi che nell'ospedale pediatrico non c'erano bambini, e che nella clinica ostetrica non c'erano donne incinte o che hanno appena partorito. Hanno detto che lì c'era la base dei nazionalisti, come al solito loro mentono spudoratamente", ha affermato ancora Zelensky ricordando che nel bombardamento di ieri a Mariupol ci sono stati 3 morti e 17 feriti tra di loro bambini, donne e medici.

"Tutti sappiamo che i crimini di guerra sono sempre sostenuti da propaganda", ha sottolineato il presidente ucraino che ha chiesto di fare in modo che vengano "confiscati tutti i beni dei propagandisti in qualsiasi posto: voi amate la vita bella, vi piacciono i paesi benestanti. Ora tutto questo finirà. Ciascuno di voi risponderà in concorso per crimini di guerra. Poi vi odieranno i cittadini russi ai quali avete mentito per anni".