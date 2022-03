Guerra Ucraina, Zelensky: "Russia soffre pesanti perdite, più grande sconfitta da decenni"

Guerra Ucraina-Russia, "le truppe russe stanno soffrendo perdite pesanti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo nuovo discorso in tv, aggiungendo che "si può anche parlare della più grande sconfitta per le truppe russe in decenni".

Il presidente ha chiesto il "rilascio immediato" di Ivan Fedorov, sindaco della città di Melitopol. "Ieri gli occupanti hanno rapito il sindaco di Melitopol - ha detto Zelensky nel suo nuovo intervento, come riporta la Cnn - La nostra richiesta è semplice: il suo rilascio immediato".