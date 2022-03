Guerra Ucraina, Zelensky: "Ue chiuda ogni commercio con Russia"

Guerra Ucraina, "senza il commercio con voi e con vostre aziende la Russia non avrà soldi per questa guerra. Perché nessuno ha diritto di flagellare l'Europa. Gli occupanti non devono ricevere un euro. Chiudete i vostri porti. Non fornitegli beni. Rifiutate le loro risorse energetiche. Fate pressione affinché la Russia vada via dall'Ucraina”. Così il presidente dell'Ucraina Vlodomir Zelensky in un videomessaggio postato su Telegram.

A Kiev - colpita da una nuova ondata di attacchi di artiglieria russa su obiettivi civili - torna il coprifuoco 'rafforzato', che sarà in vigore dalle 20 di oggi fino alle 7 di mattino di mercoledì 23. Lo comunica in un videomessaggio su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, spiegando che domani non funzioneranno negozi, farmacie, distributori di benzina, uffici pubblici. "Pertanto, chiedo a tutti di rimanere a casa o nei rifugi" mentre "potranno circolare in città solo le persone dotate di permessi speciali".