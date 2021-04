'Guida alla nomina dell'energy manager', Fire risponde ai quesiti

Conto alla rovescia per la nomina degli energy manager, figura di riferimento per tenere sotto controllo i consumi e i costi energetici nelle aziende e negli enti. La nomina dell’energy manager è obbligatoria per i soggetti con consumi annui superiori ai 10mila tep per l’industria e ai 1.000 tep per gli altri settori e va inviata alla Fire-Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia, che la gestisce su incarico del Mise, entro il 30 aprile di ogni anno.

Proprio Fire dedica alla nomina dell’energy manager un webinar gratuito (https://fire-italia.org/calendario-eventi/guida-alla-nomina-energy-manager/) per fornire chiarimenti in merito ai quesiti che generalmente vengono posti dalle aziende a dagli enti allo sportello della Federazione dedicato. Appuntamento il 16 aprile alle 10.