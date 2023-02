Guns N' Roses dal vivo in Italia, concerto a Roma l'8 luglio

I Guns N' Roses hanno annunciato oggi l’unica data italiana del loro tour mondiale l’8 luglio 2023 al Circo Massimo di Roma. La band torna nel nostro paese dopo l’ultima indimenticabile show allo Stadio San Siro di Milano l’estate scorsa e l’esaltante appuntamento a Firenze Rocks nell'estate del 2018.

I membri del fan club potranno accedere alla Nightrain Presale della band a partire dalle 10 di domani, mercoledì 22 febbraio. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 23 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti si aprirà a partire da venerdì 24 febbraio alle 10 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

I Guns N' Roses sono ancora oggi il gruppo rock americano più dinamico, famoso, e decisivo della storia. Incluso nella cultura popolare, il loro storico album di punta del 1987, Appetite For Destruction, si distingue come "l'album di debutto statunitense più venduto di sempre" e "l'11° album statunitense più venduto di tutti i tempi", mentre il loro Not In This Lifetime... Tour (2016-2019) si è classificato come il terzo tour con i maggiori incassi di tutti i tempi.

Nel 1991, i Guns N' Roses hanno sconvolto il mondo con i due dischi Use Your Illusion I e Use Your Illusion II, vincitori di 7 dischi di platino, che hanno debuttato ai primi due posti della Billboard 200. Con un totale di 100 milioni di copie vendute finora, il loro catalogo comprende anche G N' R Lies (5x-platino), The Spaghetti Incident? (platino), Greatest Hits (5x-platino) e Chinese Democracy (platino). Inoltre, sono una delle rock band più ascoltate al mondo, con una media di 24 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Dopo la reunion del secolo, sono stati headliner al Coachella e hanno venduto oltre 5 milioni di biglietti per il Not In This Lifetime...Tour.

Il gruppo è formato da: Axl Rose (voce, piano), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera).