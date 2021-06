Gupshup aggiunge l'API di Messenger per Instagram per aiutare le aziende nelle attività di engagement e monetizzazione

SAN FRANCISCO, 4 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Gupshup, leader nella messaggistica conversazionale, ha annunciato oggi l'aggiunta dell'API Messenger per Instagram alla propria piattaforma di messaggistica conversazionale. Gupshup ora consentirà alle aziende di avere conversazioni bidirezionali più ricche con i propri follower su Instagram su larga scala.

Gupshup ha una lunga collaborazione con la famiglia di piattaforme di messaggistica di Facebook; ha collaborato con Messenger nel 2017 ed è stata tra i primi ad adottare il servizio WhatsApp for Business nel 2018.

"Siamo lieti che Gupshup stia lanciando il supporto API Messenger per Instagram. L'API di Messenger per Instagram è ora disponibile per tutti gli sviluppatori che consentono ai marchi di migliorare e potenziare le esperienze di messaggistica con i clienti" ha dichiarato Konstantinos Papamiltiadis, VP di Platform Partnerships presso Messenger. "Integrando l'API di Messenger per Instagram, le aziende e gli sviluppatori possono scalare in modo efficace i flussi di lavoro di messaggistica per controllare meglio l'esperienza del cliente e costruire relazioni più autentiche".

"Instagram è emersa come una piattaforma di social media molto coinvolgente in grado di attirare diverse aziende", ha spiegato Beerud Sheth, Co-fondatore e CEO di Gupshup. "Con il nostro ricco set di strumenti conversazionali, basati sull'intelligenza artificiale conversazionale, possiamo rendere le conversazioni su Instagram più ricche, contestuali e personalizzate. In questo modo, la messaggistica Instagram fungerà da nuovo canale di monetizzazione per le aziende, oltre a consentire conversazioni più coinvolgenti".

Gupshup ha aggiunto Instagram alla propria piattaforma di messaggistica conversazionale e l'ha resa disponibile alle aziende per costruire flussi di lavoro di messaggistica e conversazionali. Ora puoi accedere all'API di Messenger per Instagram all'indirizzo www.gupshup.io

Informazioni su Gupshup

Gupshup è la principale piattaforma di messaggistica conversazionale, che elabora oltre 6 miliardi di messaggi al mese. Nei mercati verticali, migliaia di grandi e piccole imprese nei mercati emergenti utilizzano Gupshup per creare esperienze conversazionali tra marketing, vendite e supporto. La piattaforma carrier-grade di Gupshup fornisce un'API di messaggistica unica per oltre 30 canali, un ricco kit di strumenti per la creazione di esperienze conversazionali per qualsiasi caso d'uso e una rete di partnership di mercato emergenti tra canali di messaggistica, produttori di dispositivi, fornitori indipendenti di software e operatori.

Gupshup ha il miglior programma di on-boarding API WhatsApp business. Offre un modello senza vincoli, "pay as you go", con una sandbox gratuita e credito gratuito per i test. È un portale di partner premium unico nel suo genere per fornitori indipendenti di software in tutto il mondo con oltre 35.000 app, oltre 250 fornitori indipendenti di software e milioni di messaggi al giorno.