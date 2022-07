"Gli occhi azzurri" di Brunetta e le "le razze superiori", bufera social su Annunziata - Video

Bufera social su Lucia Annunziata per il commento durante l'intervista al ministro Renato Brunetta che aveva denunciato la sofferenza patita per i continui commenti sulla sua statura. "Però c’ha gli occhi azzurri lei… Una cosa ce l’ha… Delle razze superiori", la frase incriminata.

Una chiosa alla quale il titolare della Pubblica amministrazione si è limitato a rispondere con un "grazie". Ma che alla Rete non è andata giù. Se qualcuno definisce ironicamente l'uscita come "i complimenti secondo Lucia #Annunziata", c'è chi evoca addirittura testi di hitleriana memoria: "Mein Kampf, il sequel".

E tra chi twitta di aver "appena scoperto d'avecce gli occhi delle razze superiori" e chi domanda polemicamente "quindi secondo #Annunziata io che ho gli occhi castani faccio parte di una razza inferiore?" C'è chi "come razza inferiore, avendo gli occhi scuri", chiede più esplicitamente "alla camerata Annunziata" di andare a quel paese "lei e tutto il carrozzone che la mantiene e le permette di pronunciare certe volgari scempiaggini". Insomma dopo la nuova sortita della conduttrice di 'Mezzo'ra in più' sui social in molti si fanno la stessa domanda che twitta ingenuamente Tiziana: "Ma la #Annunziata sta ancora lì dopo la battuta sugli occhi azzurri"?